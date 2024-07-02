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    Показываем, что стало с гидроциклом и катером после столкновения у Лазаревского моста

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    Аквабайкер пострадал при столкновении катера и гидроцикла в реке Малая Невка. Его госпитализировали. Информацию о столкновении подтвердили 2 июля в управлении на транспорте МВД России по СЗФО и в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

    Около 21:00 в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в реке Малая Невка произошло столкновение катера и гидроцикла. Судя по фотографиям, гидроцикл получил пробоину в борту.

    Фото: управление на транспорте МВД России по СЗФО
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    Как ранее рассказывала «Фонтанка», гидроцикл врезался в катер «Пикатан» у Лазаревского моста, соединяющего Петроградскую сторону с Крестовским островом. На маломерном судне в момент его столкновения с гидроциклом находился один человек, он не пострадал и пришвартовался к берегу. Гидроцикл к берегу пришлось подтягивать, аквабайкер получил травмы, скорая помощь увезла его в медицинское учреждение.

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    Проверку по факту столкновения гидроцикла с маломерным судном проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Сотрудники транспортной полиции также проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

    Фото: управление на транспорте МВД России по СЗФО

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