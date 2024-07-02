Показываем, что стало с гидроциклом и катером после столкновения у Лазаревского моста

Аквабайкер пострадал при столкновении катера и гидроцикла в реке Малая Невка. Его госпитализировали. Информацию о столкновении подтвердили 2 июля в управлении на транспорте МВД России по СЗФО и в Северо-Западной транспортной прокуратуре.



Около 21:00 в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в реке Малая Невка произошло столкновение катера и гидроцикла. Судя по фотографиям, гидроцикл получил пробоину в борту.