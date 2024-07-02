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    Гидроцикл врезался в катер у Лазаревского моста. Пилота осматривают врачи

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    Гидроцикл попал в аварию в акватории Малой Невки в Петроградском районе Петербурга вечером 2 июля. Фотографией, на которой лежащего пилота осматривают врачи скорой помощи, поделились читатели «Фонтанки».

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Как стало известно «Фонтанке», гидроцикл врезался в катер «Пикатан» у Лазаревского моста, который соединяет Петроградскую сторону с Крестовским островом. На катере в момент столкновения был один человек, он не пострадал и пришвартовался к берегу. Гидроцикл также подтянули к берегу.

    О возрасте пилота, а также о его состоянии, пока информации нет.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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