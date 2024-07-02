Гидроцикл врезался в катер у Лазаревского моста. Пилота осматривают врачи

Гидроцикл попал в аварию в акватории Малой Невки в Петроградском районе Петербурга вечером 2 июля. Фотографией, на которой лежащего пилота осматривают врачи скорой помощи, поделились читатели «Фонтанки».
Как стало известно «Фонтанке», гидроцикл врезался в катер «Пикатан» у Лазаревского моста, который соединяет Петроградскую сторону с Крестовским островом. На катере в момент столкновения был один человек, он не пострадал и пришвартовался к берегу. Гидроцикл также подтянули к берегу.
О возрасте пилота, а также о его состоянии, пока информации нет.