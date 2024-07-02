В Москве задержали мужчину с татуировкой, дискредитирующей армию РФ. Спецслужбы обратили на него внимание при мониторинге соцсетей

В Москве оперативники Центра по противодействию экстремизму задержали мужчину, подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 2 июля сообщает сайт ГУ МВД по Москве.

Как следует из пресс-релиза, причиной задержания стала «татуировка дискредитирующего характера»: мужчина якобы демонстрировал ее в сети Интернет. Выйти на него удалось во время «мониторинга социальных сетей».

«32-летний приезжий из Тульской области в качестве демонстрации своего отношения к ВС РФ сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес ВС РФ», — утверждается в сообщении ведомства. Подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), задержали по адресу временного проживания и доставили в отдел.