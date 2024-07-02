В Москве задержали мужчину с татуировкой, дискредитирующей армию РФ. Спецслужбы обратили на него внимание при мониторинге соцсетей

В Москве оперативники Центра по противодействию экстремизму задержали мужчину, подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 2 июля сообщает сайт ГУ МВД по Москве.
Как следует из пресс-релиза, причиной задержания стала «татуировка дискредитирующего характера»: мужчина якобы демонстрировал ее в сети Интернет. Выйти на него удалось во время «мониторинга социальных сетей».
«32-летний приезжий из Тульской области в качестве демонстрации своего отношения к ВС РФ сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес ВС РФ», — утверждается в сообщении ведомства. Подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), задержали по адресу временного проживания и доставили в отдел.
В отделе полиции мужчина записал видеообращение со словами раскаяния за свой поступок, продемонстрировав татуировку с нецензурной фразой о русском военном корабле. На камеру он признал, что своим поступком «оскорбил очень многих людей, в том числе ребят, которые сейчас находятся на СВО», и дал обещание свести татуировку.
Сотрудники полиции составили на задержанного протокол.
По информации СМИ, мужчина ранее был фигурантом дела о массовых беспорядках во время акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года. Его осудили на три с половиной года, но затем в июне 2015-го освободили условно-досрочно.