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    Туристы в Сочи заметили плавающий в море труп, когда катались на «банане»

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    В Сочи туристы заметили труп в море во время катания на «банане». За телом вернулись спасатели. Подробности сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) 2 июля.

    Мужчину без признаков жизни заметили в акватории пляжа «Горный воздух». «Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что, катаясь на «банане», очевидцы увидели утонувшего человека», — говорится в сообщении.

    МЧС России

    К месту происшествия был направлен катер МЧС, спасатели обнаружили погибшего на расстоянии 1,5 км от берега. После тело доставили на берег и передали правоохранителям. Личность погибшего устанавливается.

    На прошлой неделе в Сочи из моря выловили спящую женщину. После ночи поисков ее заметили на дорожке из буйков, протрезветь она так и не успела.

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