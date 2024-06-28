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    В Сочи из моря выловили спящую на буйках женщину. За ночь в воде она не протрезвела

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    Черное море в Сочи буквально оказалось по колено 50-летней жительнице Краснодарского края. Изрядно подгулявшую нереиду после ночи поисков нашли мирно спящей на дорожке из буйков. Вода и прохладный ночной воздух освежиться ей не помогли. Подробности 28 июня сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

    Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

    Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник пляжа «Маяк» в центре Сочи. Он рассказал, что отдыхающая на пляже женщина отправилась купаться прямо в одежде, но обратно из пены морской на берег никто не явился. Спасатели прочесали морскую акваторию на удалении до 800 метров от пляжа, а также сам пляж, но так никого и не нашли.

    Пропажа обнаружилась утром в 50 метрах от берега. Очевидцы поначалу подумали, что на плавучем ограждении из буйков лежит женщина без признаков жизни, но при приближении катера МЧС она дернула рукой. Спасателям удалось ее разбудить и доставить на берег. Объяснить, каким образом смогла провести ночь на буйках, «владычица морская» оказалась не в состоянии, поскольку окончательно не протрезвела.

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