В Сочи из моря выловили спящую на буйках женщину. За ночь в воде она не протрезвела

Черное море в Сочи буквально оказалось по колено
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник пляжа «Маяк» в центре Сочи. Он рассказал, что отдыхающая на пляже женщина отправилась купаться прямо в одежде, но обратно из пены морской на берег никто не явился. Спасатели прочесали морскую акваторию на удалении до 800 метров от пляжа, а также сам пляж, но так никого и не нашли.
Пропажа обнаружилась утром в 50 метрах от берега. Очевидцы поначалу подумали, что на плавучем ограждении из буйков лежит женщина без признаков жизни, но при приближении катера МЧС она дернула рукой. Спасателям удалось ее разбудить и доставить на берег. Объяснить, каким образом смогла провести ночь на буйках, «владычица морская» оказалась не в состоянии, поскольку окончательно не протрезвела.