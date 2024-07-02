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    Суд в Петербурге освободил двух экс-росгвардейцев от наказания по делу о вымогательстве. Их обвиняли в подбросе наркотиков подростку

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    Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 2 июля огласил приговор в отношении бывших сотрудников Росгвардии Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, обвиняемых в избиении подростка, подброшенных наркотиках и взятках. О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    О резонансном деле ранее писала «Фонтанка»: росгвардейцев задержали в июле 2019 года после того, как они подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие.

    Как следует из релиза пресс-службы, суд признал Бойкова и Лаврентьева виновными по делу о вымогательствах и получении взяток в крупном размере (пункты «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) и незаконном хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).

    По ряду эпизодов они были освобождены от наказания, и окончательным вердиктом стало отбывание наказания в виде четырех лет лишения свободы и штраф в 3,5 миллиона рублей. Судом было учтено время, проведенное обоими в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий, и вследствие этого Бойков и Лаврентьев были освобождены от тюрьмы, а штраф был снижен до 1,2 миллиона рублей.

    Бойков решением суда был лишен звания старшины полиции, а Лаврентьев — звания сержанта полиции. Обоим было запрещено работать в правоохранительных органах на семь лет.

    Осужденные признали свою вину лишь частично.

    Ранее решением Красногвардейского районного суда Бойкову было назначено 6 лет колонии общего режима, а Лаврентьеву — 4, также обоим запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Но 25 мая 2022 года Санкт-Петербургским городским судом приговор был отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе.

    В итоге 26 октября 2022 года Красногвардейским районным судом Петербурга данное уголовное дело было направлено по подсудности в Выборгский районный суд, который и вынес сегодня свое решение.

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