Суд в Петербурге освободил двух экс-росгвардейцев от наказания по делу о вымогательстве. Их обвиняли в подбросе наркотиков подростку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 2 июля огласил приговор в отношении бывших сотрудников Росгвардии Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, обвиняемых в избиении подростка, подброшенных наркотиках и взятках. О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов города.
О резонансном деле ранее писала «Фонтанка»: росгвардейцев задержали в июле 2019 года после того, как они подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие.
Как следует из релиза пресс-службы, суд признал Бойкова и Лаврентьева виновными по делу о вымогательствах и получении взяток в крупном размере (
По ряду эпизодов они были освобождены от наказания, и окончательным вердиктом стало отбывание наказания в виде четырех лет лишения свободы и штраф в 3,5 миллиона рублей. Судом было учтено время, проведенное обоими в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий, и вследствие этого Бойков и Лаврентьев были освобождены от тюрьмы, а штраф был снижен до 1,2 миллиона рублей.
Бойков решением суда был лишен звания старшины полиции, а Лаврентьев — звания сержанта полиции. Обоим было запрещено работать в правоохранительных органах на семь лет.
Осужденные признали свою вину лишь частично.
Ранее решением Красногвардейского районного суда Бойкову было назначено
В итоге 26 октября 2022 года Красногвардейским районным судом Петербурга данное уголовное дело было направлено по подсудности в Выборгский районный суд, который и вынес сегодня свое решение.