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    «Вся в крови поднималась». Пассажирка метро упала из-за остановки эскалатора на «Ломоносовской»

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    Женщина упала при экстренном торможении эскалатора в петербургском метро и получила травмы. Об этом во вторник, 2 июля, «Фонтанке» рассказала сама пострадавшая.

    По нашим данным, 1 июля около 19:00 на станции метро «Ломоносовская» резко остановился эскалатор. Среди стоявших на нем пассажиров оказалась 35-летняя Екатерина, которая сорвалась вниз и упала. Сколько летела — не помнит, ведь смотрела в телефон, а остановка была неожиданной. «У меня гематомы на ногах, на руке гематома, перелом и на шее (царапина. — Прим. ред.). Вся в крови поднималась», — поделилась пострадавшая.

    По словам Екатерины, дежурная на станции на просьбу вызвать помощь якобы только «указала на телефон скорой». Пострадавшей помогли полицейские метрополитена: они позвонили в больницу и обработали раны.

    Врачи заключили, что у женщины закрытый перелом на правой руке и ушибы на обоих коленных суставах. Состояние здоровья оценили как удовлетворительное, но отметили: гематомы не будут уходить еще долго, а гипс придется носить минимум две недели. Как добавила Екатерина, вместе с ней также пострадал мужчина, который упал на эскалатор. Лицо человека было в крови, добавляет наша собеседница.

    По данным «Фонтанки», эскалатор остановился внепланово из-за посадки напряжения в электросетях. В связи с этим сотрудники метро не смогли заранее предупредить пассажиров об экстренном торможении.

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