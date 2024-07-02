«Вся в крови поднималась». Пассажирка метро упала из-за остановки эскалатора на «Ломоносовской»

Женщина упала при экстренном торможении эскалатора в петербургском метро и получила травмы. Об этом во вторник, 2 июля, «Фонтанке» рассказала сама пострадавшая.



По нашим данным, 1 июля около 19:00 на станции метро «Ломоносовская» резко остановился эскалатор. Среди стоявших на нем пассажиров оказалась 35-летняя Екатерина, которая сорвалась вниз и упала. Сколько летела — не помнит, ведь смотрела в телефон, а остановка была неожиданной. «У меня гематомы на ногах, на руке гематома, перелом и на шее (царапина. — Прим. ред.). Вся в крови поднималась», — поделилась пострадавшая.