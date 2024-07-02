Задержан подозреваемый в нападении с ножом на подростка в центре Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка на Владимирской площади. Им оказался 34-летний мужчина, сообщает 2 июля пресс-служба Росгвардии.
Конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина нанес ножевое ранение 17-летнему юноше и скрылся с места происшествия, произошел 1 июля около 6 часов утра. По «горячим следам» на Разъезжей был задержан подозреваемый, ранее судимый за нарушение ПДД. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники 28-го отдела полиции. Пострадавший подросток был госпитализирован в одну из детских городских больниц с колото-резаной раной бедра.
Как писала «Фонтанка», к двум молодым людям на улице подошли двое неизвестных мужчин. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе драки один из злоумышленников ударил 17-летнего петербуржца ножом в бедро и скрылся с места происшествия. Потерпевший с раной в ноге самостоятельно добрался до дома, откуда его близкие вызвали скорую помощь.