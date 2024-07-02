Роскосмос утвердил график создания Российской орбитальной станции

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во вторник, 2 июля, утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). По нему через три года, в 2027 году, планируется запуск научно-энергетического модуля.

Как сообщается в пресс-службе Роскосмоса, по графику до 2030 года на орбите появится ядро станции. Оно будет состоять из четырех модулей: универсального узлового, базового, шлюзового, научно-энергетического. Также до 2033 года хотят добавить еще два целевых модуля.

График, который подписал Юрий Борисов и еще 19 глав предприятий основной кооперации, включает в себя работы по проектированию и изготовлению модулей станции, летные испытания, строительство ракет и объектов космической инфраструктуры на земле, а также работы научно-исследовательских институтов. На проект создания РОС выделили 608,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.