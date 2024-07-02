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    Роскосмос утвердил график создания Российской орбитальной станции

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    13 комментариев

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во вторник, 2 июля, утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). По нему через три года, в 2027 году, планируется запуск научно-энергетического модуля.

    Как сообщается в пресс-службе Роскосмоса, по графику до 2030 года на орбите появится ядро станции. Оно будет состоять из четырех модулей: универсального узлового, базового, шлюзового, научно-энергетического. Также до 2033 года хотят добавить еще два целевых модуля.

    График, который подписал Юрий Борисов и еще 19 глав предприятий основной кооперации, включает в себя работы по проектированию и изготовлению модулей станции, летные испытания, строительство ракет и объектов космической инфраструктуры на земле, а также работы научно-исследовательских институтов. На проект создания РОС выделили 608,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.

    Создание собственной орбитальной станции позволит получить независимость от Международной космической станции, сообщают в Роскосмосе. Кроме того, это даст возможность проводить отработки космических технологий, а также решать важные задачи научно-технического развития, народного хозяйства и нацбезопасности, которые недоступны на МКС.

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    Комментарии 13

    26592706602 Июл 2024 в 13:19
    2020 год: "Научно-энергетический модуль МКС будет готов в 2024 году - Рогозин"

    Этот тот самый модуль, который как планируется дальше, будет составной частью РОС (российской орбитальный станции)

    2021 год: "РФ начала строительство первого модуля новой орбитальной станции"

    "Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал Рогозин в своем телеграм-канале."

    Сегодня: "Утвержден график создания Российской орбитальной станции"

    "Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС), запуск первого модуля намечен на 2027 год, сообщили в госкорпорации во вторник."

    Всё как всегда, всё будет, но не сегодня - завтра.............
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