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    Пожилой петербуржец сорвался с высоты в спорткомплексе и умер

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    Смертельное падение произошло в спортивном комплексе в Невском районе Петербурга. С двухметровой высоты сорвался пожилой мужчина, об этом 2 июля стало известно «Фонтанке».

    Трагический инцидент случился накануне в переулке Челиева, 13, по этому адресу расположены спортцентр «Динамо» и множество различных секций. Известно, что мужчина упал с высоты около двух метров и ударился головой.

    Около восьми вечера мужчину привезли в больницу, через полчаса врачи констатировали смерть пациента.

    В самом комплексе о произошедшем не распространяются. «Пока еще ничего не известно, полиция не приезжала», — сообщили в спортивном центре, уточнив, что о состоянии мужчины у них информации нет.

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