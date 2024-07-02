Пожилой петербуржец сорвался с высоты в спорткомплексе и умер

Смертельное падение произошло в спортивном комплексе в Невском районе Петербурга. С двухметровой высоты сорвался пожилой мужчина, об этом 2 июля стало известно «Фонтанке».

Трагический инцидент случился накануне в переулке Челиева, 13, по этому адресу расположены спортцентр «Динамо» и множество различных секций. Известно, что мужчина упал с высоты около двух метров и ударился головой.

Около восьми вечера мужчину привезли в больницу, через полчаса врачи констатировали смерть пациента.

В самом комплексе о произошедшем не распространяются. «Пока еще ничего не известно, полиция не приезжала», — сообщили в спортивном центре, уточнив, что о состоянии мужчины у них информации нет.