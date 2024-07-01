В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии из-за свастик по всему телу

Гражданина Белоруссии Дмитрия Алексеева арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики. У него набиты татуировки со свастикой сразу на нескольких частях тела. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как рассказали в суде, у Алексеева есть татуировка со свастикой на левой кисти. Уже на ней изображен орел, держащий дубовый венок еще с одной свастикой. Также у белоруса на плече и предплечье нанесены свастики «с погоном нацистской Германии».



Где именно белорус демонстрировал свои свастики, не говорится, но уточняется, что все происходило в общественном месте — на улице.