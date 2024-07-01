В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии из-за свастик по всему телу

Гражданина Белоруссии Дмитрия Алексеева арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики. У него набиты татуировки со свастикой сразу на нескольких частях тела. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как рассказали в суде, у Алексеева есть татуировка со свастикой на левой кисти. Уже на ней изображен орел, держащий дубовый венок еще с одной свастикой. Также у белоруса на плече и предплечье нанесены свастики «с погоном нацистской Германии».
Где именно белорус демонстрировал свои свастики, не говорится, но уточняется, что все происходило в общественном месте — на улице.
«Публичное демонстрирование татуировок образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — говорится в сообщении судов.
Алексеев, уточняет Объединенная пресс-служба судов, мог скрыть нанесенные татуировки, но не стал это делать, «зная, что совершает публичное демонстрирование на открытых частях тела татуировок с изображением нацистской символики».
Суд назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток.