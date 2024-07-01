Только выходила из трамвая — и удар. Сбитая на Добролюбова девушка не может ходить

Стало известно о состоянии 16-летней петербурженки, сбитой автомобилем на остановке трамвая в Петроградском районе Петербурга. Она ехала на встречу с подругами, а в итоге позвонила из больницы, когда ее уже начали искать родные.



ДТП случилось около 14 часов 30 июня возле дома 18 по проспекту Добролюбова. Skoda Rapid под управлением 26-летнего гражданина Узбекистана сбила 16-летнюю девушку. Как рассказала «Фонтанке» мать пострадавшей, дочь выходила из трамвая, еще даже не переходила дорогу, и следующее, что она помнит, — как очнулась в больнице. Трамвайная остановка в этом месте находится на проезжей части.