Только выходила из трамвая — и удар. Сбитая на Добролюбова девушка не может ходить

Стало известно о состоянии 16-летней петербурженки, сбитой автомобилем на остановке трамвая в Петроградском районе Петербурга. Она ехала на встречу с подругами, а в итоге позвонила из больницы, когда ее уже начали искать родные.
ДТП случилось около 14 часов 30 июня возле дома 18 по проспекту Добролюбова. Skoda Rapid под управлением 26-летнего гражданина Узбекистана сбила 16-летнюю девушку. Как рассказала «Фонтанке» мать пострадавшей, дочь выходила из трамвая, еще даже не переходила дорогу, и следующее, что она помнит, — как очнулась в больнице. Трамвайная остановка в этом месте находится на проезжей части.
По словам матери, был сильный удар по ногам: кости целы, но ходить дочь пока не может. Кроме того, девушка сильно ударилась головой и потеряла сознание. К счастью, очевидцы быстро сориентировались и вызвали скорую, а также собрали вещи — ничего из них не пропало. Сейчас пострадавшая остается в больнице.
«Шкода», со слов матери девушки, сразу уехала с места ДТП. По данным полиции, водителя задержали и доставили в отдел. На него составили два административных протокола: за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, и за нарушение правил въезда и пребывания в России. Оказалось, что на миграционном учете он не состоит с начала июня.