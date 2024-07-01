За кулак и электрошокер. СК возбудил дело в отношении ещё одного полицейского

Обвиняемый — и. о. дежурного дежурной части 19 отдела, водитель группы по охране объектов органов внутренних дел. По данным следствия, в апреле 2024 года он незаконно применил физическую силу к мужчине, доставленному в отдел после административного правонарушения. Полицейский нанес ему удары кулаком по телу и несколько раз использовал электрошокер.

СК возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункты «а», «б» части 3 статьи 286) в отношении сотрудника 19 отдела полиции в Выборгском районе Петербурга, сообщает 1 июля городское ГСУ СК .

«Сейчас и. о. дежурного дежурной части задержан. Следствием проведен обыск по месту его жительства, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области информирует, что материалы были собраны сотрудниками собственной безопасности и переданы в следственные органы, руководство главка инициировало служебную проверку.