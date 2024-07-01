    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    754мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    За кулак и электрошокер. СК возбудил дело в отношении ещё одного полицейского

    3903
    7 комментариев

    СК возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункты «а», «б» части 3 статьи 286) в отношении сотрудника 19 отдела полиции в Выборгском районе Петербурга, сообщает 1 июля городское ГСУ СК.

    Обвиняемый — и. о. дежурного дежурной части 19 отдела, водитель группы по охране объектов органов внутренних дел. По данным следствия, в апреле 2024 года он незаконно применил физическую силу к мужчине, доставленному в отдел после административного правонарушения. Полицейский нанес ему удары кулаком по телу и несколько раз использовал электрошокер.

    «Сейчас и. о. дежурного дежурной части задержан. Следствием проведен обыск по месту его жительства, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — говорится в сообщении.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области информирует, что материалы были собраны сотрудниками собственной безопасности и переданы в следственные органы, руководство главка инициировало служебную проверку.

    «В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.

    В конце июня суд арестовал оперуполномоченного уголовного розыска 19 отдела, который 11 апреля, как предполагается, избил задержанного, а затем сотрудника дежурной части этого отдела Раджу Худиева — также по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств после инцидента, произошедшего в мае этого года.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПолицейскиеПолицейскийПревышение должностных полномочий
    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close