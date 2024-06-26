Электрошокер и удары по лицу. Задержан еще один сотрудник отдела полиции в Выборгском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника дежурной части 19-го отдела полиции Выборгского района Петербурга. Его подозревают в применении электрошокера и ударах по лицу, сообщает 26 июня пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
По версии следствия, инцидент произошел в мае этого года. В отдел полиции обратился мужчина, который хотел выяснить обстоятельства задержания его знакомого, однако сотрудник полиции на почве личной неприязни нанес ему «не менее 10 ударов электрошокером и удары в область лица».
На данный момент сотрудник дежурной части задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а также с применением спецсредств — пункты «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следователи провели обыски, в ходе которых электрошок и другие предметы были изъяты. На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Как писала «Фонтанка», ранее был задержан оперуполномоченный этого же отдела полиции. По версии следствия, полицейский избил мужчину, которого доставили в отдел за административное правонарушение. Пострадавший после произошедшего обратился в управление собственной безопасности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ.