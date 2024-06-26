Электрошокер и удары по лицу. Задержан еще один сотрудник отдела полиции в Выборгском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника дежурной части 19-го отдела полиции Выборгского района Петербурга. Его подозревают в применении электрошокера и ударах по лицу, сообщает 26 июня пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, инцидент произошел в мае этого года. В отдел полиции обратился мужчина, который хотел выяснить обстоятельства задержания его знакомого, однако сотрудник полиции на почве личной неприязни нанес ему «не менее 10 ударов электрошокером и удары в область лица».