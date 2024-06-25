Применялись физическая сила и спецсредства. УСБ Петербурга нашло нарушения в отделе полиции

Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД выявили нарушение законности в районном отделе полиции. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба главка.
В УСБ поступило обращение от петербуржца. По его словам, сотрудники одного из отделов полиции Выборгского района Петербурга допускают противоправные действия. Оперативники собственной безопасности начали разбираться и выяснили, что заявитель 11 апреля был доставлен в отдел полиции в связи с нахождением в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения (статья 20.21 КоАП РФ), в отделе к нему «были применены физическая сила, а также спецсредства, причинившие ему физическую боль и телесные повреждения».
Действия сотрудников отдела были необоснованными — к такому выводу пришли в УСБ.
Материалы проверки переданы в следственные органы. Они возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
«По указанию руководства ГУ МВД России в отношении указанных сотрудников назначены служебные проверки, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении.