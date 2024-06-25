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    Применялись физическая сила и спецсредства. УСБ Петербурга нашло нарушения в отделе полиции

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    Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД выявили нарушение законности в районном отделе полиции. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба главка.

    В УСБ поступило обращение от петербуржца. По его словам, сотрудники одного из отделов полиции Выборгского района Петербурга допускают противоправные действия. Оперативники собственной безопасности начали разбираться и выяснили, что заявитель 11 апреля был доставлен в отдел полиции в связи с нахождением в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения (статья 20.21 КоАП РФ), в отделе к нему «были применены физическая сила, а также спецсредства, причинившие ему физическую боль и телесные повреждения».

    Действия сотрудников отдела были необоснованными — к такому выводу пришли в УСБ.

    Материалы проверки переданы в следственные органы. Они возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

    «По указанию руководства ГУ МВД России в отношении указанных сотрудников назначены служебные проверки, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении.

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