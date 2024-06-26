В Петербурге арестовали опера, которого подозревают в избиении задержанного

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднику полиции, которого задержали накануне по подозрению в превышении полномочий. Следствие просило ему стражу, сообщает 26 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, утром 11 апреля оперуполномоченный уголовного розыска 19-го отдела МВД Выборгского района Петербурга, находясь в отделе, на почве внезапно возникшей личной неприязни применил насилие к задержанному. Мужчину доставили в полицию за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ (появление пьяным в общественных местах). Подозреваемый, «явно выходя за пределы своих должностных полномочий», ударил его кулаком в грудь и не менее 11 раз ногами по туловищу и ногам.
Потерпевший испытал физическую боль и получил телесные повреждения, не принесшие вреда здоровью, говорится в сообщении судов. Полицейского задержали 25 июня. В тот же день ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив фигуранта под стражу до 24 августа.
Сегодня стало известно о задержании еще одного сотрудника этого же отдела полиции. Его подозревают в том, что он бил электрошокером мужчину, который приехал узнать обстоятельства задержания знакомого. В отношении полицейского тоже возбудили уголовное дело о превышении полномочий.