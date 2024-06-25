В Петербурге 25 июня задержали оперуполномоченного
По версии следствия, полицейский, находясь на службе, избил мужчину, которого доставили в отдел за административное правонарушение. Оперуполномоченный бил задержанного обутыми ногами по телу, в частности наносил удары в грудь.
Напомним, что пострадавший обратился в управление собственной безопасности, сообщив, что сотрудники одного из отделов полиции Выборгского района Петербурга допускают противоправные действия. Мужчина заявил, что к нему «были применены физическая сила, а также спецсредства, причинившие ему физическую боль и телесные повреждения».
После проверки подозреваемого нашли. В отношении оперуполномоченного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). В ходе обысков у полицейского обнаружили наручники, нож и предметы, похожие на патроны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Бил обутыми ногами по груди. В Петербурге задержали полицейского, который подозревается в превышении должностных полномочий
В Петербурге 25 июня задержали оперуполномоченного
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