«После операции мы сможем навсегда забыть об этом пороке». Двухмесячному малышу срочно нужна помощь

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Алан появился на свет с редким пороком — деформацией черепа. Лобные кости малыша срослись раньше времени, это в дальнейшем приведёт к тяжёлым последствиям. В самое ближайшее время мальчику необходимо провести сложную операцию по исправлению формы головы, чтобы он мог расти и развиваться, как все дети. Однако на такое лечение квот нет.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Алан Мильдзихов, 2 месяца.



Врожденная деформация черепа.

Спасёт операция. Не хватает 1 684 420 руб.

«Сразу после рождения сына нас встревожила форма его головы: лоб сильно выдавался вперёд, а виски будто вдавлены. Малыша осмотрел невролог и сказал, что такая деформация характерна для тригоноцефалии — редкого врождённого нарушения, при котором лобные кости срастаются раньше времени.

Это опасная патология, из-за неё мозг лишён пространства, необходимого для роста и развития, что может привести к тяжёлым последствиям: потери зрения и слуха, умственной отсталости.



Алану нужна срочная операция. В московском Центре нейрохирургии имени Бурденко сыну готовы помочь — доктор объяснил мне, что Алану проведут реконструкцию костей черепа с использованием саморассасывающихся пластин и успех напрямую зависит от своевременности операции.

Но беда в том, что госквот на это лечение нет, а оплатить его нам не по силам. Прошу, помогите! После операции мы сможем навсегда забыть об этом пороке, Алан будет полноценно развиваться». Дзерасса Царакова, Санкт-Петербург.

Леонид Сатанин, нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко (Москва):



«У Алана синостоз метопического шва, тригоноцефалия. Требуется операция — микрохирургическая реконструкция костей свода и основания черепа с использованием биодеградируемых (саморассасывающихся) материалов немецкого производства. Провести её необходимо в ближайшее время. В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

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