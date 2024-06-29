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    «После операции мы сможем навсегда забыть об этом пороке». Двухмесячному малышу срочно нужна помощь

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    Фото: из семейного архива
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    Алан появился на свет с редким пороком — деформацией черепа. Лобные кости малыша срослись раньше времени, это в дальнейшем приведёт к тяжёлым последствиям. В самое ближайшее время мальчику необходимо провести сложную операцию по исправлению формы головы, чтобы он мог расти и развиваться, как все дети. Однако на такое лечение квот нет.

    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Алан Мильдзихов, 2 месяца.

    Врожденная деформация черепа.

    Спасёт операция. Не хватает 1 684 420 руб.

    «Сразу после рождения сына нас встревожила форма его головы: лоб сильно выдавался вперёд, а виски будто вдавлены. Малыша осмотрел невролог и сказал, что такая деформация характерна для тригоноцефалии — редкого врождённого нарушения, при котором лобные кости срастаются раньше времени.

    Это опасная патология, из-за неё мозг лишён пространства, необходимого для роста и развития, что может привести к тяжёлым последствиям: потери зрения и слуха, умственной отсталости.

    Алану нужна срочная операция. В московском Центре нейрохирургии имени Бурденко сыну готовы помочь — доктор объяснил мне, что Алану проведут реконструкцию костей черепа с использованием саморассасывающихся пластин и успех напрямую зависит от своевременности операции.

    Но беда в том, что госквот на это лечение нет, а оплатить его нам не по силам. Прошу, помогите! После операции мы сможем навсегда забыть об этом пороке, Алан будет полноценно развиваться». Дзерасса Царакова, Санкт-Петербург.

    Леонид Сатанин, нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко (Москва):

    «У Алана синостоз метопического шва, тригоноцефалия. Требуется операция — микрохирургическая реконструкция костей свода и основания черепа с использованием биодеградируемых (саморассасывающихся) материалов немецкого производства. Провести её необходимо в ближайшее время. В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8 (800) 250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8 (921) 424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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