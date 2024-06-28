Прокуратура просит суд запретить совместный клип Моргенштерна* и DJ Smash. Песня известна с 2008 года

Административный иск прокуратуры о признании запрещенным в России клипа признанного иностранным агентом рэпера Алишера Моргенштерна* зарегистрировал Колпинский районный суд. Речь идет о совместном творении рэпера с DJ Smash на композицию «Новая волна». Об этом 28 июня сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
В иске прокуратуры говорится, что в клипе «прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма». Тем самым, полагает надзорное ведомство, «искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии, гуманизме и милосердии».
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна. По информации надзорного ведомства, Моргенштерн был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (часть 2, 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжил «распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без соответствующей маркировки иностранного агента», чем нарушил требования законодательства Российской Федерации.
Рэпер пытался опротестовать свое включение в реестр иностранных агентов, однако в 2022 году Замоскворецкий суд Москвы решил, что решение Минюста в его отношении было законно, и отклонил исковые требования.