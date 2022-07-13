Суд отказался исключать Моргенштерна* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы решил, что рэпера Моргенштерна* (внесен Минюстом в список иноагентов) признали иностранным агентом законно, передает ТАСС 13 июля.

«Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», — сказано в решении судьи.

По версии Минюста, с 2020-го по 2022 год Моргенштерн получил за публикации в Telegram-канале «Не Моргенштерн» 29 млн рублей. Выплачивала их Yoola Labs Ltd. — зарегистрированная в Израиле компания, которая занимается продвижением YouTube-блогеров.