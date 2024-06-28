Минюст предложил шире использовать принудительные работы

Минюст предлагает расширить практику назначения принудительных работ в качестве самостоятельного вида наказания. Инициатива относится к 65 составам преступлений. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
Как отмечает глава ведомства, дальнейшая гуманизация системы уголовного правосудия требует расширения использования принудительных работ как альтернативы тюремному заключению. Так, Минюст предложил подготовить законопроект, который включает более 65 видов преступлений с принудительными работами в качестве основного наказания.
Речь идет о проекте, который внесли в Госдуму еще в марте. Депутаты от «Единой России» вместе с Министерством юстиции подготовили соответствующие поправки. Согласно этому проекту, принудительные работы планируют применять, в том числе, к виновным по статье 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести», 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» и 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Авторы инициативы подчеркивают, что практика указывает на положительное воздействие принудительных работ. По итогам 2022 года уровень повторной преступности среди этой категории осужденных не превысил 0,58% — это в 4 раза ниже аналогичного показателя среди иных категорий, осужденных без изоляции от общества.