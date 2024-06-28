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    Не только на море: где отдохнуть в России, чтобы провести время с пользой для здоровья

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    Городские порталы

    Современные реалии всё чаще заставляют россиян отказываться от поездок на отдых за границу. Благо, отдых в России — это зачастую недорого, направлений хватает, а сервис в последнее время развивается.

    И хотя летний отпуск, как правило, ассоциируется с морским берегом, жара южных курортов устраивает не всех, да и на здоровье зачастую сказывается негативно. Какие места для отдыха в России выбрать тем, кто решил не просто поваляться на пляже, но и запастись здоровьем на год вперед?

    Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что для этого вовсе не обязательно ехать через всю страну. Житель Тюмени или Екатеринбурга почти наверняка найдет в собственном регионе санатории любого профиля на свой вкус. А если он не хочет находиться под пристальным присмотром врача, можно отправиться в горы, где лекарями станут чистый воздух и пешие прогулки. В таких местах и отдых с детьми, и активность, и умиротворение не противоречат друг другу.

    Посмотрите видео с рассказом эксперта о том, какие места для отдыха в России можно рассмотреть, если вы не хотите проводить драгоценное время на битком набитых пляжах.

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