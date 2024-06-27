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    США сократили финансирование Всемирного антидопингового агентства после скандала с китайскими пловцами

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    Палата представителей Конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год. Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

    По словам Тайгарта, это «не последний шаг»: «Система WADA подвела спортсменов со всего мира».

    Ранее глава WADA Витольд Банька отказался присутствовать на слушаниях в Конгрессе, в ходе которых обсуждался скандал с 23 китайскими пловцами с положительными допинг-тестами, допущенными к участию в Олимпиаде в Токио в 2021 году. Спортсмены сдали положительные пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов. Тот же препарат нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года.

    Несколько китайских пловцов выиграли медали, в том числе три золота, 11 человек из пойманных на триметазидине отправятся на Игры в Париж.

    О том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не на шутку сцепилось с Американским антидопинговым агентством (USADA), читайте в подробном материале «Фонтанки».

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    WADAUsadaДопингСкандалКитайКамила ВалиеваТриметазидин
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