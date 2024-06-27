США сократили финансирование Всемирного антидопингового агентства после скандала с китайскими пловцами

Ранее глава WADA Витольд Банька отказался присутствовать на слушаниях в Конгрессе, в ходе которых обсуждался скандал с 23 китайскими пловцами с положительными допинг-тестами, допущенными к участию в Олимпиаде в Токио в 2021 году. Спортсмены сдали положительные пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов. Тот же препарат нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ее, в отличие от китайцев, не пощадили, дисквалифицировав на четыре года.

По словам Тайгарта, это «не последний шаг»: «Система WADA подвела спортсменов со всего мира».

Палата представителей Конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год. Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Несколько китайских пловцов выиграли медали, в том числе три золота, 11 человек из пойманных на триметазидине отправятся на Игры в Париж.



О том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не на шутку сцепилось с Американским антидопинговым агентством (USADA), читайте в подробном материале «Фонтанки».

