МОК назвал российских спортсменов, допущенных к парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Гребцам, стрелкам и пятиборцам не повезло

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал российских и белорусских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Полный список опубликован 27 июня на официальном сайте МОК.

На соревнования отправятся трое российских велогонщиков (среди них — Тамара Дронова, Алена Иванченко), одна гимнастка (прыжки на батуте: Анжела Бладцева из Петербурга), десять борцов (Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова из Петербурга), восемь теннисистов (Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева).