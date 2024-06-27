В Петербурге задержали заказчика двойного убийства у банды Зарипова из 2000-х

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали организатора двойного убийства, совершенного в Новгородской области в 2003 году. Заказчик убийства хотел устранить конкурентов, на роль исполнителей преступления он выбрал так называемую банду Зарипова. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 27 июня.

По версии следствия, в августе 2003 года в городе Боровичи Новгородской области мужчина обратился к Зарипову с заказом на убийство заместителя директора местного охранного предприятия и его охранника. Зарипов согласился и привлек еще одного фигуранта — Ичина. Жертвы были застрелены.

В тот же день трупы мужчин были обнаружены — один находился в машине, второй — в нескольких метрах от него. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет двойное убийство было раскрыто. Через некоторое время удалось найти и задержать исполнителей убийств — трех мужчин, 1966, 1972 и 1973 годов рождения. В феврале 2011 года они были осуждены Петербургским городским судом по совокупности совершенных преступлений. Старший из злоумышленников получил пожизненный срок, двое других — 16 и 17 лет.

Задержать и доказать причастность к преступлению организатора убийств удалось только сейчас. Им оказался 51-летний житель города Боровичи. Именно он, по оперативным данным, и выступил организатором убийства, «заказав» за денежное вознаграждение устранение своего конкурента. «26 июня 2024 года он задержан по месту жительства сотрудниками петербургской полиции в ходе служебной командировки. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается», — говорится в сообщении.

По версии следствия, банда Зарипова действовала в период с 1998 по 2006 год на территории Петербурга и Новгородской области. Всего обвинение в создании банды и участии в ней, а также в заказных убийствах, разбоях и незаконном обороте оружия и боеприпасов было предъявлено 9 подсудимым, в том числе и Сергею Зарипову. В правоохранительных органах Петербурга банду Зарипова считают частью преступной группы экс-депутата местного парламента Юрия Шутова.