    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, зап

    763мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd87.81eur94.11

    Минфин предупреждает о вероятности конфискации активов РФ в США осенью 2024 года

    975
    3 комментария

    Возможность конфискации российских активов в США может повыситься осенью этого года — после американских президентских выборов. Об этом сообщил в четверг, 27 июня, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

    По словам Тимофеева, Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами президента Америки. Так, «критическим временем» называют позднюю осень — в этот период прогнозируют конфискацию российских активов в США.

    Кроме того, глава департамента отметил, что российские средства, замороженные на Западе, могут быть потеряны для страны надолго, если не навсегда.

    В связи с конфискацией российских активов в США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о возможности изъятия имущества американцев в России. Политик подчеркнул, что «Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения».

    После начала боевых действий на Украине США, ЕС и их союзники ввели санкции против Москвы. Как итог — заморожены оказались 300 млрд долларов резервов ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян.

    В июне этого года ЕС принял решение о выделении 1,4 млрд евро на помощь Украине. Для этого будут использованы доходы от замороженных активов РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АктивыМинфин
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close