Минфин предупреждает о вероятности конфискации активов РФ в США осенью 2024 года

Возможность конфискации российских активов в США может повыситься осенью этого года — после американских президентских выборов. Об этом сообщил в четверг, 27 июня, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.
По словам Тимофеева, Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами президента Америки. Так, «критическим временем» называют позднюю осень — в этот период прогнозируют конфискацию российских активов в США.
Кроме того, глава департамента отметил, что российские средства, замороженные на Западе, могут быть потеряны для страны надолго, если не навсегда.
В связи с конфискацией российских активов в США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о возможности изъятия имущества американцев в России. Политик подчеркнул, что «Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения».
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