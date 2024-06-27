Минфин предупреждает о вероятности конфискации активов РФ в США осенью 2024 года

Возможность конфискации российских активов в США может повыситься осенью этого года — после американских президентских выборов. Об этом сообщил в четверг, 27 июня, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.



По словам Тимофеева, Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами президента Америки. Так, «критическим временем» называют позднюю осень — в этот период прогнозируют конфискацию российских активов в США.



Кроме того, глава департамента отметил, что российские средства, замороженные на Западе, могут быть потеряны для страны надолго, если не навсегда.

