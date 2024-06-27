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    Молодой человек в Петербурге перепутал пистолет с веником в бане

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    В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали агрессивного посетителя банного комплекса. Мужчина приставал к отдыхающим и размахивал оружием, сообщили в ГУ МВД по городу и области 27 июня.

    Инцидент произошел накануне в заведении на Мебельной улице, 33. Настроение у нетрезвого клиента испортилось в девятом часу вечера. Посетители пожаловались, что он вел себя агрессивно и угрожал им аэрозольным пистолетом марки «Премьер-4».

    Прибывшие правоохранители задержали на месте 26-летнего мужчину и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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