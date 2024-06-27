Молодой человек в Петербурге перепутал пистолет с веником в бане

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали агрессивного посетителя банного комплекса. Мужчина приставал к отдыхающим и размахивал оружием, сообщили в ГУ МВД по городу и области 27 июня.



Инцидент произошел накануне в заведении на Мебельной улице, 33. Настроение у нетрезвого клиента испортилось в девятом часу вечера. Посетители пожаловались, что он вел себя агрессивно и угрожал им аэрозольным пистолетом марки «Премьер-4».



Прибывшие правоохранители задержали на месте 26-летнего мужчину и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

