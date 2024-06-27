Двое детей и женщины погибли, младенец и девочка в больнице после пожара в Новосибирской области

В результате пожара в частном доме в Новосибирской области погибли четыре человека, сообщает 27 июня МЧС.
Трагедия произошла в селе Убинское. Огонь охватил 32 кв. м в доме. Самостоятельно смогли выбраться на улицу до приезда пожарных мужчина и двое детей. 14-летняя девочка госпитализирована с ожогами. По данным регионального СУ СК, в больницу доставлены двое, в том числе семимесячный младенец. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли тела двух женщин и двух детей, 2 и 15 лет.
Как пишет НГС, районная администрация обещает оказать помощь погорельцам. Возбуждено уголовное дело.