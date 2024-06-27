Самая маленькая спасенная нерпа в мире вернулась в Ладогу

Нерпа по имени Ладога стала первой спасенной в нынешнем сезоне. В начале марта ее кто-то принёс в коробке к прибрежному кафе в поселке Ладожское Озеро. Она весила совсем мало — около 3 килограммов. Даже Крошик и Шлиссик, когда их только нашли, были крупнее. Пуповина была ещё свежая, пищеварительная система оказалась недоразвита, зубов не было. Выхаживать таких маленьких детёнышей сложно и трудоемко, несколько раз она оказывалась в коме, линять начала позже положенного. Но благодаря профессионализму и заботе специалистов Фонда Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской она выжила и вернулась в дикую природу. У неё оказался сильный и независимый характер, что поможет ей быстро адаптироваться к естественной среде обитания.

