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    Самая маленькая спасенная нерпа в мире вернулась в Ладогу

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    Водоканал Санкт-Петербурга

    Фонд друзей балтийской нерпы 26 июня успешно выпустил в Ладожское озеро самую маленькую спасенную нерпу в мире. Об этом сообщил Водоканал Петербурга.

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    Нерпа по имени Ладога стала первой спасенной в нынешнем сезоне. В начале марта ее кто-то принёс в коробке к прибрежному кафе в поселке Ладожское Озеро. Она весила совсем мало — около 3 килограммов. Даже Крошик и Шлиссик, когда их только нашли, были крупнее. Пуповина была ещё свежая, пищеварительная система оказалась недоразвита, зубов не было. Выхаживать таких маленьких детёнышей сложно и трудоемко, несколько раз она оказывалась в коме, линять начала позже положенного. Но благодаря профессионализму и заботе специалистов Фонда Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской она выжила и вернулась в дикую природу. У неё оказался сильный и независимый характер, что поможет ей быстро адаптироваться к естественной среде обитания.

    «Как и всегда бывает с балтийскими нерпульками — наша красавица уплыла, оставив после себя очень светлые и приятные воспоминания. Перед уходом она не забыла попрощаться», — рассказывали в Фонде друзей балтийской нерпы.

    «За 10 лет работы Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории Водоканала, удалось сохранить более 160 жизней редких животных», — отмечают в Водоканале.

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