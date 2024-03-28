«Наша ладожская нерпулька». Малышка-нерпа из коробки в кафе начала линять

Малышка-нерпа, которую недавно нашли в коробке на пороге кафе в Ленобласти, начала линять. О состоянии малютки рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы в четверг, 28 марта.



«Наша ладожская нерпулька начала линять», — написали специалисты фонда под фото малышки. На кадрах видно, что нерпа уже вовсю готовится к наступлению полноценного тепла. Сходить теплая «шубка» начала с мордочки.