«Наша ладожская нерпулька». Малышка-нерпа из коробки в кафе начала линять

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3 комментария

Малышка-нерпа, которую недавно нашли в коробке на пороге кафе в Ленобласти, начала линять. О состоянии малютки рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы в четверг, 28 марта.

«Наша ладожская нерпулька начала линять», — написали специалисты фонда под фото малышки. На кадрах видно, что нерпа уже вовсю готовится к наступлению полноценного тепла. Сходить теплая «шубка» начала с мордочки.

«Обалдеть, как быстро растут дети», — написали в комментариях под фото.

Новорожденная малышка стала первым спасенным детенышем нерпы в 2024 году. Ее нашли в начале марта в посёлке Ладожское Озеро. Она была такой маленькой, что еще даже не имела зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму. Специалисты предупреждают: из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей нерп возрастает.

Что делать при такой встрече, читайте здесь.

https://www.fontanka.ru/2024/03/18/73348553/

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Комментарии 3

Гость28 Мар 2024 в 15:56
каким пупсом стала
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