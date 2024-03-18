Не подходить и звать специалистов. Петербуржцев предупреждают о встречах с детенышами нерп

В прибрежных районах Петербурга и Ленинградской области в ближайшее время высока вероятность встретить детенышей ластоногих, которые нуждаются в помощи. В чем причина и что делать, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Большая часть льда в акватории Финского залива и Ладожского озера, на котором могли находиться самки ластоногих с детенышами, оказалась разрушена из-за сильных ветров и потепления, сообщает 18 марта пресс-служба Водоканала Петербурга. Спутниковые снимки показывают, что льда было совсем мало даже в середине февраля, до потепления. При этом еще не всё потомство нерп окрепло и готово к самостоятельной жизни. Зачастую малыши, которых преждевременно уносило от матерей, не могут выжить самостоятельно без помощи специалистов.

«В момент, когда преобладает сильный западный ветер, огромное количество животных может подогнать на льду к берегам и детенышей раскидает по побережью. Мамы их не смогут найти и, как следствие, выкормить», — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Уже в ближайшее время высока вероятность наткнуться на таких детенышей на южном и юго-западном берегу Ладожского озера и на берегу Финского залива, в частности, на морской южной части дамбы, в Ломоносовском, Выборгском и Курортном районах, в Сосновом Бору. Если заметили нерпу, не приближайтесь к ней и не выдавайте своего присутствия, а сразу звоните на горячую линию фонда по телефону 699–23–99 .

«Принять решение о дальнейшей судьбе щенка и оказать квалифицированную помощь могут только специалисты», — подчеркивают в Водоканале.