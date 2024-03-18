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    Не подходить и звать специалистов. Петербуржцев предупреждают о встречах с детенышами нерп

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    В прибрежных районах Петербурга и Ленинградской области в ближайшее время высока вероятность встретить детенышей ластоногих, которые нуждаются в помощи. В чем причина и что делать, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

    Большая часть льда в акватории Финского залива и Ладожского озера, на котором могли находиться самки ластоногих с детенышами, оказалась разрушена из-за сильных ветров и потепления, сообщает 18 марта пресс-служба Водоканала Петербурга. Спутниковые снимки показывают, что льда было совсем мало даже в середине февраля, до потепления. При этом еще не всё потомство нерп окрепло и готово к самостоятельной жизни. Зачастую малыши, которых преждевременно уносило от матерей, не могут выжить самостоятельно без помощи специалистов.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    «В момент, когда преобладает сильный западный ветер, огромное количество животных может подогнать на льду к берегам и детенышей раскидает по побережью. Мамы их не смогут найти и, как следствие, выкормить», — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

    Уже в ближайшее время высока вероятность наткнуться на таких детенышей на южном и юго-западном берегу Ладожского озера и на берегу Финского залива, в частности, на морской южной части дамбы, в Ломоносовском, Выборгском и Курортном районах, в Сосновом Бору. Если заметили нерпу, не приближайтесь к ней и не выдавайте своего присутствия, а сразу звоните на горячую линию фонда по телефону 699–23–99.

    «Принять решение о дальнейшей судьбе щенка и оказать квалифицированную помощь могут только специалисты», — подчеркивают в Водоканале.

    В начале марта в Ленобласти спасли первую нерпу. Новорожденную малышку подбросили в коробке на порог кафе. Она была настолько маленькой, что еще даже не имела зубов. Сейчас о ней заботятся сотрудники фонда. Ночи малышка проводит в обнимку с «искусственной мамой».

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

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    Комментарии 2

    Гость18 Мар 2024 в 17:19
    Специалистов!? Каких? Тех самых?)
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    Гость18 Мар 2024 в 17:01
    Не выпускайте шерстоту на лед. Она все сожрет, даже щенков.
    +0−0
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