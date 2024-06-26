Председатель Афганской диаспоры в Петербурге: Кобра Хассани в Кабуле, у нее всё в порядке

Журналистка Кобра Хассани прилетела в Кабул утром 26 июня, и её встретил отец, у девушки всё в порядке — сообщил «Фонтанке» председатель Афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби.



«Она дома, в Кабуле. Мы долго работали с ней, объясняли, что никакой опасности для нее на родине нет. Другие страны, в которые она хотела, ее не были готовы принять. Если она захочет в Россию вернуться — мы сделаем ей приглашение, и она приедет снова, на законных основаниях», — рассказывает Наби.