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    Председатель Афганской диаспоры в Петербурге: Кобра Хассани в Кабуле, у нее всё в порядке

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    Журналистка Кобра Хассани прилетела в Кабул утром 26 июня, и её встретил отец, у девушки всё в порядке — сообщил «Фонтанке» председатель Афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби.

    «Она дома, в Кабуле. Мы долго работали с ней, объясняли, что никакой опасности для нее на родине нет. Другие страны, в которые она хотела, ее не были готовы принять. Если она захочет в Россию вернуться — мы сделаем ей приглашение, и она приедет снова, на законных основаниях», — рассказывает Наби.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Представитель диаспоры подчеркнул, что, по его мнению, сейчас, после прихода к власти «Талибана»*, в Афганистане стало достаточно спокойно и безопасно. Ранее российские адвокаты девушки отмечали, что там ей может грозить смертная казнь.

    Кобре Хассани 27 лет. Практически всю жизнь она прожила в Афганистане: там она занималась общественной деятельностью в области прав человека и журналистикой на ТВ. После прихода к власти «Талибана» в 2021 году она покинула страну. Сначала она обосновалась на территории Украины и поступила там в университет, а после начала СВО решила бежать от боевых действий в ЕС, но проводники, которым она доверилась, отвезли её в Россию через Донбасс. Здесь ее задержали за нарушение миграционного законодательства при попытке уехать в Европу.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о судебном процессе в Петербурге с участием Хассани.

    *«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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