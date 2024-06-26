«Мы уже "изнасиловали" этих майнеров». На ПМЮФ призвали поставить точку в регулировании майнинга криптовалют и ЦФА

На Петербургском международном юридическом форуме эксперты обсудили использование в международных расчетах новых инструментов, в том числе криптовалют и цифровых валютных активов. За ускоренное предоставление такой возможности участникам внешнеэкономической деятельности выступил также представитель Центрального банка, хотя изначально регулятор был против легализации майнинга в России.

«Мы уже "изнасиловали" этих майнеров. Ну пусть уже будет сделано для них регулирование, пусть намайнят свои токены и куда-то их продадут, используют в международных расчетах», — призвал в ходе дискуссии 26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.



Также он рассказал, как изменился за последние годы его личный взгляд на использование цифровых финансовых активов (ЦФА). По словам Чистюхина, еще два года назад он выступал за то, чтобы уравнять регулирование в отношении ЦФА и других инструментов, чтобы требования к их эмитентам, учет и другие параметры были схожи.



«Но последние два года для меня ЦФА — это, конечно, не объект инвестирования, это средство расчетов. Пока это для меня потенциальное средство расчетов, я за то, чтобы не делать ничего, что может помешать использовать это как еще один канал для расчетов. Мы потом разберемся. Сейчас надо дать больше возможностей для участников внешнеэкономической деятельности», — считает он.



Согласие с ним выразил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. «Девушка Урсула [фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии] и её коллеги являются разрушителями централизованных эффективных систем. Если у нас были огромные ожидания от блокчейна 4–5 лет назад, то, наверное, 2–2,5 года назад пришло некое разочарование, а сейчас — ренессанс», — отметил он. По его словам, это происходит именно потому, что централизованные финансовые решения «вынуждено скомпрометированы».



«Если нам нужны устойчивые внешнеэкономические расчеты, мы должны согласиться с теми правилами, по которым они работают», — считает эксперт. Это может иметь побочные эффекты, считает Швецов, но он предлагает сравнить их с пользой, которую можно получить.



Модератор дискуссии, зампред ЦБ Алексей Гузнов выразил надежду, что в плане развития ЦФА и возможностей использования криптовалют в международных расчетах «в ближайшее время будет поставлена точка, по крайне мере, с точки зрения развития законодательства». «К этому есть определенные предпосылки. Сможем сделать совместными усилиями до конца весенней сессии — честь и хвала, не сможем — не ругайте строго. Там действительно пока много <...> «ментальных проблем»», — сказал он.



В России все еще не легализован майнинг криптовалют. Изначально ЦБ вообще выступал за запрет всех операций с криптовалютами на территории страны, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. После введения санкций у российских компаний возникли трудности с международными расчетами, и впоследствии позиция регулятора смягчилась. Осенью 2022 года в Госдуму внесли первый законопроект о легализации майнинга, но пакет документов так и не был принят. В апреле 2024 года его внесли с изменениями.

