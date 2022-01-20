ЦБ предложил запретить операции с криптовалютами и майнинг в России

Банк России предложил запретить все операции с криптовалютами на территории России, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. Такую «оптимальную стратегию регулирования» рынка ЦБ представил в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном 20 января.
В нем регулятор предлагает блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги, запретить банкам инвестировать в криптовалюты. Кроме того, предлагается ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты как средства платежа, правда, не уточняется какую.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием ФСБ. Якобы спецслужбы продвигают эту идею, чтобы исключить возможность финансирования в криптовалюте нежелательных организаций и СМИ-иноагентов.