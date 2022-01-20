FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

ЦБ предложил запретить операции с криптовалютами и майнинг в России

32
Печать

Банк России предложил запретить все операции с криптовалютами на территории России, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. Такую «оптимальную стратегию регулирования» рынка ЦБ представил в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном 20 января.

В нем регулятор предлагает блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги, запретить банкам инвестировать в криптовалюты. Кроме того, предлагается ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты как средства платежа, правда, не уточняется какую.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием ФСБ. Якобы спецслужбы продвигают эту идею, чтобы исключить возможность финансирования в криптовалюте нежелательных организаций и СМИ-иноагентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

piterez
Основной умысел понятен - уберечь незатейливую власть от возникновения параллельных структур, неподотчетных органам власти. Зная о криминальной составляющей у главаря и его свиты, не стоит и особого труда распознать, чего они опасаются. Вопрос только в другом, как запретить использование криптовалюты самой бандой. Ведь ни секрет, что некоторые ее члены не брезгают и помайнить, и покриптовалютить, а заодно и танцы на шесте посмотреть...
gatchinskij
значит скоро рост крипты
VKuser2851963
правильно , общий запрет и открыть криптовальтники для отдельных категорий граждан - Тополек и Пингвин
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний