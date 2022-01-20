ЦБ предложил запретить операции с криптовалютами и майнинг в России

Банк России предложил запретить все операции с криптовалютами на территории России, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. Такую «оптимальную стратегию регулирования» рынка ЦБ представил в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном 20 января.



В нем регулятор предлагает блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги, запретить банкам инвестировать в криптовалюты. Кроме того, предлагается ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты как средства платежа, правда, не уточняется какую.