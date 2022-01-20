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РБК: На планы Набиуллиной запретить криптовалюту повлияла ФСБ

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Два осведомленных источника издания рассказали, что спецслужбы продвигают полный запрет криптовалют в России, чтобы исключить возможность финансирования нежелательных организаций и СМИ-иноагентов.

При этом Bloomberg отмечает, что на финансирование таких организаций приходится незначительная доля от всех криптоактивов, хранящихся на 17 млн кошельков в России. Общий объем криптовалют, которые принадлежат россиянам, агентство оценило в 7 трлн рублей, или 92 млрд долларов.

По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россияне инвестировали в крипторынок не менее 5 трлн рублей. ЦБ отмечал, что граждане ежегодно совершают операции с криптовалютами на сумму около 350 млрд рублей.

ЦБ выступает против использования криптовалют в России. Уже запрещено расплачиваться электронной валютой внутри страны, но не запрещено ее добывать и покупать за границей. В прошлом году регулятор призвал банки ограничивать платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж, а также не исключил введение наказания за использование криптовалюты, вплоть до уголовной ответственности. Банк России объясняет это заботой о неквалифицированных розничных инвесторах, которые, вкладываясь в криптовалюту, могут стать жертвами мошенников и пирамид.

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Комментарии (26)

266385225
В стиле совка, с чем не может справиться, надо запретить!
blackcatwhitecat
back in USSR... на очереди - евро и доллары?
SERGEY111
Прогресс и цивилизация все равно возьмет свое и уберет с пути весь этот нафталин мешающий нормальному и современному развитию любой страны .
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