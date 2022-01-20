РБК: На планы Набиуллиной запретить криптовалюту повлияла ФСБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.



Два осведомленных источника издания рассказали, что спецслужбы продвигают полный запрет криптовалют в России, чтобы исключить возможность финансирования нежелательных организаций и СМИ-иноагентов.



При этом Bloomberg отмечает, что на финансирование таких организаций приходится незначительная доля от всех криптоактивов, хранящихся на 17 млн кошельков в России. Общий объем криптовалют, которые принадлежат россиянам, агентство оценило в 7 трлн рублей, или 92 млрд долларов.

