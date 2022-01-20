РБК: На планы Набиуллиной запретить криптовалюту повлияла ФСБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Два осведомленных источника издания рассказали, что спецслужбы продвигают полный запрет криптовалют в России, чтобы исключить возможность финансирования нежелательных организаций и СМИ-иноагентов.
При этом Bloomberg отмечает, что на финансирование таких организаций приходится незначительная доля от всех криптоактивов, хранящихся на 17 млн кошельков в России. Общий объем криптовалют, которые принадлежат россиянам, агентство оценило в 7 трлн рублей, или 92 млрд долларов.
По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россияне инвестировали в крипторынок не менее 5 трлн рублей. ЦБ отмечал, что граждане ежегодно совершают операции с криптовалютами на сумму около 350 млрд рублей.