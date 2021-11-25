ЦБ: Россияне ежегодно совершают операции с криптовалютами на 5 млрд долларов

Как сообщается 25 ноября в обзоре регулятора о финансовой стабильности за II–III кварталы года, российские пользователи — одни из наиболее активных участников рынка криптовалют. Страна находится в числе лидеров по числу посещений биржи Binance. На других крупных международных платформах, предназначенных для торговли цифровыми валютами, также активно растет объем сделок и пользователей из России.

Банк России оценил объем российского рынка криптовалют. По его данным, россияне ежегодно совершают операции с криптовалютой на 5 млрд долларов, что эквивалентно около 350 млрд рублей. Такие данные приводятся на основе опроса крупных банков в июле 2021 года.

При этом ЦБ не перестает напоминать, что операции с цифровыми валютами несут существенные риски для финансовой стабильности инвесторов и климата. Благодаря анонимному характеру криптовалюты используются для финансирования преступной деятельности, остаются крайне волатильным активом, ненадежным инструментом для сбережений, а также повышенное потребление электроэнергии при их майнинге приводит к большим выбросам парниковых газов.



По данным Кембриджского университета, по состоянию на август 2021 года Россия занимает 3-е место в мире по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна, после США и Казахстана.



Российский рынок криптовалют регулируется Законом «О цифровых финансовых активах», который действует с 2021 года. Россиянам разрешено покупать и продавать криптовалюту за рубежом, но запрещено расплачиваться внутри страны. При этом нужно платить налог от совершения сделок с доходом выше 5 млн рублей.



Центробанк выступает главным критиком и противником использования криптовалюты в стране. Он призывает банки ограничивать платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж, обсуждает введение наказания за использование криптовалюты, вплоть до уголовной ответственности. Регулятор объясняет это заботой о розничных инвесторах, которые, вкладываясь в криптовалюту, могут стать жертвами пирамид.

