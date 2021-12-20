Россияне инвестировали в рынок криптовалют не менее 5 трлн рублей

Россияне инвестировали в криптовалюту более 5 трлн рублей. Об этом со ссылкой на «некоторые данные» на парламентских слушаниях в Госдуме 20 декабря заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Парламентарий отметил, что рынком криптовалют интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. Он призвал поставить точку в формировании отношения к криптовалютам и ввести соответствующие законы.
«С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — цитирует Аксакова ТАСС.
Россиянам с 2021 года запрещено расплачиваться криптовалютой внутри страны, но разрешено покупать и продавать ее за рубежом. При этом нужно платить налог от совершения сделок с доходом выше 5 млн рублей.
По данным Центробанка, россияне ежегодно совершают операции с криптовалютами на сумму около 350 млрд рублей. По объему вычислительных мощностей для майнинга цифровых валют Россия занимает третье место в мире после США и Казахстана.
ЦБ выступает главным противником использования криптовалюты в стране. Он призывает банки ограничивать платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж, обсуждает введение наказания за использование криптовалюты, вплоть до уголовной ответственности. Регулятор объясняет это заботой о неквалифицированных розничных инвесторах, которые, вкладываясь в криптовалюту, могут стать жертвами мошенников и пирамид.