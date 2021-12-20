Россияне инвестировали в рынок криптовалют не менее 5 трлн рублей

Россияне инвестировали в криптовалюту более 5 трлн рублей. Об этом со ссылкой на «некоторые данные» на парламентских слушаниях в Госдуме 20 декабря заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Парламентарий отметил, что рынком криптовалют интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. Он призвал поставить точку в формировании отношения к криптовалютам и ввести соответствующие законы.



«С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — цитирует Аксакова ТАСС.

