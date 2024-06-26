Суд оштрафовал пиарщика Антона Вуйму, столкнувшего инспектора в Сестрорецком болоте

Сестрорецкий районный суд оштрафовал на 200 тысяч пиарщика Антона Вуйму по статье о применении насилия в отношения власти — прошлой осенью он столкнул инспектора охраны окружающей среды в Сестрорецкое болото. Об этом 26 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В основу дела по ст. 318 УК РФ лег инцидент на особо охраняемой территории «Сестрорецкое болото». Вуйма с супругой прибыли в заказник на моторной лодке, что запрещено действующим законодательством, о чем мужчине сообщил один из инспекторов охраны окружающей среды, который в итоге оказался в воде. Вуйма при этом утверждал, что лодка двигалась на подруливающем устройстве, а инспектор упал сам.
«Камера чиновника подлетает ко мне, ударяется об мою голову, после чего чиновник прыгает в воду» — такую версию событий представил пиарщик в своем видео месячной давности.
Помощи потерпевшему, оказавшемуся в воде в полном форменном обмундировании, подсудимый не оказал. Вуйма вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся, уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Ведомство намерено проверить законность, обоснованность и справедливость данного приговора.
Еще до возбуждения уголовного дела Вуйма обвинил инспекторов по 11 уголовным статьям. Подробнее о самом инциденте можно прочитать здесь.