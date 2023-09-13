Что произошло на «Сестрорецком болоте», где со скандалом высадили на сушу пиарщика Антона Вуйму

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Накануне, 12 сентября, в акватории озера Сестрорецкий Разлив произошло громкое столкновение. Отдыхая на озере, пиарщик Антон Вуйма со своей супругой заплыл на территорию заказника «Сестрорецкое болото» — согласно закону, передвигаться в этой части можно только на лодках без мотора. В ином случае нарушителям грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией «орудия правонарушения».



Один из инспекторов комитета природопользования попытался остановить лодку, отсоединив клеммы аккумулятора мотора. «После отказа добровольно подчиниться законному требованию об остановке гражданин скинул [инспектора] с головой в воду», — сообщили в ведомстве.



Антон Вуйма в разговоре с «Фонтанкой» заверил, что на лодке установлен не мотор, а подруливающее средство, а падение сотрудника комитета — случайность. По его словам, инспектор якобы прыгнул через борт на лодку блогера, не справился с равновесием и упал в воду.

«Мы с женой часто гуляем по озеру Разлив и инспектора сказали, что мы заехали в заказник. По картам посмотрели, что вроде не заехали. Наше подруливающее устройств — это авторуль, установленный на гребной лодке — когда я гребу, мне не надо подруливать постоянно весло. Они [инспекторы] сказали: «Это мотор». Когда они посмотрели, они его не изъяли, но сказали: «Ну нашем видео — это все равно пойдет как мотор, мы напишем в протоколе, что у вас мотор». И написали», — заявил блогер.



Также Вуйма рассказал, что как только они с супругой попытались покинуть территорию заказника, инспекторы выехали с охраняемой территории на середину озера Разлив, после чего якобы «начали таранить моторной лодкой» плавсредство супругов.

«У них — моторная, у нас — гребная, надувная лодка. Они со всего маха нас таранили. Причем, все это время у них из лодки вытекал бензин. Если кинуть спичку, то все вокруг загорится», — уверяет он.



Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Вуйма с женой доплыли на офицерский пляж Сестрорецкого Разлива. Туда же, по словам пиарщика, причалил катер Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), из которого вышли те же самые сотрудники комитета.

«Они сказали: «Мы должны изъять вашу лодку. Вы использовали ее как незаконное средство для нарушения охраны заповедника». Однако Антон Вуйма напоминает, что в этом заповеднике разрешены гребные, но не моторные лодки Он настаивает - не было мотора, был авторуль, который инспекторы трактуют как мотор.



«Они не изъяли авторуль, им было интересно изъять лодку стоимостью 150 тысяч», — сетует Антон Вуйма.



Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Он все равно пытался убрать лодку в машину, но это не понравилось трем инспекторам комитета по природопользованию, и, как утверждает Вуйма, те «с силой оттолкнули его от машины и сбросили вниз под горку». Мужчина пожаловался на разодранную в кровь ногу, повреждения и ссадины на коленках.



В выписном эпикризе, выданном Антону Вуйме в 40-й городской больнице города Санкт-Петербурга, поставлен диагноз: «ссадина правой стопы и множественные осаднения и кровоподтеки обеих предплечий и ушиб мягких тканей спины». Документ есть в распоряжении редакции.

Ссадины зафиксированы также у супруги Антона, Евгении Вуймы, у которой, по заключению врача 40-й больницы, осаднения кожи в области грудного отдела позвоночника, а также перерастяжение КСА грудного отдела позвоночника.



«Они избили меня, отобрали лодку, потом жена села в лодку, ее трогали за грудь, за все интимные места, просто избивали. Отобрали у нее лодку, затолкали плавсредство в «Ниву» без надписи комитет по природопользованию», — продолжает Антон Вуйма.



предоставлено «Фонтанке»

Кроме того, мужчину возмутило, что ни один из сотрудников инспекции не показал соответствующее удостоверение. По его словам, инспекторы предъявили прибывшему на место происшествия участковому постановление правительства, в котором сказано, что они могут действовать за пределами охраняемого участка.

«Участковый помогал им скручивать руки, когда я держался за лодку. Участковому я сопротивление не оказывал. Дальше один из инспекторов схватил резиновую дубинку и угрожал меня избить этой дубинкой», — заявляет он.



Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В комитете по природопользованию сообщили «Фонтанке», что инспекторы действовали исключительно в рамках полномочий по региональному контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Согласно пункту 4 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», должностные лица госучреждений имеют право в порядке, установленном законодательством РФ, при исполнении служебных обязанностей применять специальные средства — наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.

По данным «Фонтанки», о двух нарушителях водоохранной зоны инспектор в области охраны окружающей среды сообщил в полицию незадолго до пяти вечера 12 сентября. Поводом стал не только заплыв не туда, но и то, что сотрудника сбросили в воду и пытаются скрыться.



По данным редакции, на месте все ограничилось протоколом по статье 8.39 КоАП, который составил комитет, и изъятием лодки. О каком-либо избиении пара на тот момент не заявляла.

По данным «Фонтанки», главный специалист комитета по природопользованию Санкт-Петербурга рассказал полиции, что сотрудники ведомства действовали на основании постановлении правительства Петербурга №165. Они заметили на территории природного заказника движение моторного плавсредства, не связанного с обеспечением режима охраны. Это произошло в 16:36 12 сентября. Инспектор уверен, что все его действия были в рамках закона



Антон Вуйма — известный петербургский пиарщик. В 2003 году он создал агентство «Духовное наследие», которое, как следовало из аннотаций для потенциальных клиентов, занималось созданием новостей. Задача состояла в том, чтобы получить наибольший резонанс. В частности, его фигура заметна на фоне скандала с Мефистофелем и дела «Шрайбер против Дарвина». Вуйма — автор нескольких книг, одна из которых «Черный PR», в свое время была на слуху.

