Пиарщик Вуйма после инцидента на «Сестрорецком болоте» обвинил инспекторов в пиратстве и еще девяти уголовных преступлениях

Пиарщик и блогер Антон Вуйма подал заявление в полицию после неудачной попытки инспекторов охраны окружающей среды арестовать его вместе с супругой в заказнике «Сестрорецкое болото», о чем он 15 сентября сообщил «Фонтанке». Мужчина обвиняет сотрудников инспекции в пиратстве и покушении на убийство. Ситуация произошла 12 сентября, когда Антон Вуйма вместе со своей супругой Евгенией заплыл в заказник «Сестрорецкое болото», где нельзя находиться на моторной лодке. Вуйма не согласился, что подруливающее устройство является мотором, и попытался отобрать его у инспектора. В итоге инспектор оказался в воде.

Антон Вуйма полагает, что против него совершены преступления по 11 уголовным статьям. Редакция ознакомилась с заявлением, поданным в полицию.

Во-первых, Вуйма считает, что при попытке задержания имела место угроза оружием, что он трактует как «Превышение должностных полномочий» — часть 3 статьи 286 УК РФ. Во-вторых, блогер полагает, что инспекторы ввели в заблуждение сотрудников полиции, что участок, на котором изымали лодку, относится к особо охраняемым природным заказникам — составление протокола происходило на берегу, возле Магазинной, 19. Этот момент заявитель трактует как «Мошенничество» — 159-я статья УК РФ. Вуйма обвиняет сотрудников инспекции в самоуправстве (ст. 330 УК РФ) из-за того, что они якобы самостоятельно расширили свои полномочия за пределами особо охраняемой природной территории.

Ранее в комитете по природопользованию сообщили «Фонтанке», что инспекторы действовали исключительно в рамках полномочий по региональному контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Также пиарщик обвинил сотрудников комитета в побоях (ст. 116 УК РФ). Врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» зафиксировал у Вуймы ссадины, кровоподтеки, ушиб спины и необходимость передвижения на костылях, заявил петербуржец. Его супруга признана временно нетрудоспособной, у женщины зафиксированы ссадины и растяжение связок грудного отдела позвоночника, говорится в заявлении в полицию. К тому же Вуйма попросил полицию рассмотреть ситуацию на «Умышленное причинение вреда здоровью» — ст. 112 УК РФ.

Момент, когда инспекторы пытались остановить его лодку, блогер трактует как таран, что, по его мнению, усматривается статьей 30 УК РФ дублем со 105-й УК РФ — «Покушение на убийство». По словам Антона Вуймы, если бы инспекторы пробили баллон их надувной лодки, то супруги могли оказаться в холодной воде. Глубина участка, на котором разворачивались события, со слов Вуймы, 2 метра. Также заявитель указывает, что визуально лодка инспекторов не смогла бы выдержать четверых человек. Тот факт, что инспекторы волочили лодку по асфальту, а не несли на руках, заявитель расценивает как «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — ст. 167 УК РФ.

На этом обвинения в адрес инспекторов не заканчиваются. Антон Вуйма полагает, что мотор лодки, на которой передвигались сотрудники комитета по природопользованию, неисправен. Из него, по словам пиарщика, вытекало топливо, что приводит к «загрязнению вод», — ст. 250 УК РФ.

«Нападение на лодку» Антон Вуйма считает актом «пиратства» — ст. 227 УК РФ. Он аргументирует свое обвинение тем, что «инспектор не представился, перепрыгнул на лодку, угрожал наручниками и расправой, захватил аккумулятор, спрыгнул с ним за борт и поплыл в сторону своей лодки». Поскольку Вуйма не видел протокола об изъятии аккумулятора, он полагает, что инспектор действовал как физическое лицо, которое использует служебное положение в личных целях обогащения. Блогер указывает, что изъятый предмет стоит около 50 тысяч рублей.