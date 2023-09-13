В «Сестрорецком болоте» мужчина отправил госинспектора с головой в воду и попытался скрыться

Инспектор Комитета по природопользованию Петербурга оказался в воде в заказнике «Сестрорецкое болото» — дерзкий мужчина с лодки скинул сотрудника в водоём. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в ведомстве.

По акватории в границах заказника посторонним запрещено передвигаться на моторных лодках — за это грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией «орудия совершения правонарушения».



Такого нарушителя вчера заметили инспекторы. Однако мужчина со своей спутницей на лодке не признали вину, угрожали сотрудникам комитета и пытались скрыться.

