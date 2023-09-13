В «Сестрорецком болоте» мужчина отправил госинспектора с головой в воду и попытался скрыться

Инспектор Комитета по природопользованию Петербурга оказался в воде в заказнике «Сестрорецкое болото» — дерзкий мужчина с лодки скинул сотрудника в водоём. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в ведомстве.
По акватории в границах заказника посторонним запрещено передвигаться на моторных лодках — за это грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией «орудия совершения правонарушения».
Такого нарушителя вчера заметили инспекторы. Однако мужчина со своей спутницей на лодке не признали вину, угрожали сотрудникам комитета и пытались скрыться.
Один из инспекторов попробовал остановить лодку, отсоединив клеммы аккумулятора мотора. «После отказа добровольно подчиниться законному требованию об остановке, гражданин скинул [инспектора] с головой в воду», — говорится в сообщении ведомства.
Остановить лодку удалось только после прибытия поисково-спасательной службы и вызова полиции. В присутствии сотрудников всех ведомств мужчина с женщиной все равно отказались признавать вину, а также «вели себя агрессивно, провоцировали инспекторов, препятствовали изъятию орудия совершения преступления.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.