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    В «Сестрорецком болоте» мужчина отправил госинспектора с головой в воду и попытался скрыться

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    Инспектор Комитета по природопользованию Петербурга оказался в воде в заказнике «Сестрорецкое болото» — дерзкий мужчина с лодки скинул сотрудника в водоём. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в ведомстве.

    По акватории в границах заказника посторонним запрещено передвигаться на моторных лодках — за это грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией «орудия совершения правонарушения».

    Такого нарушителя вчера заметили инспекторы. Однако мужчина со своей спутницей на лодке не признали вину, угрожали сотрудникам комитета и пытались скрыться.

    Один из инспекторов попробовал остановить лодку, отсоединив клеммы аккумулятора мотора. «После отказа добровольно подчиниться законному требованию об остановке, гражданин скинул [инспектора] с головой в воду», — говорится в сообщении ведомства.

    Остановить лодку удалось только после прибытия поисково-спасательной службы и вызова полиции. В присутствии сотрудников всех ведомств мужчина с женщиной все равно отказались признавать вину, а также «вели себя агрессивно, провоцировали инспекторов, препятствовали изъятию орудия совершения преступления.

    В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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