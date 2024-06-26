Судья потерял сознание на матче Кубка Америки

На матче второго тура группового этапа Кубка Америки между командами Канады и Перу, который состоялся в Канзас-Сити вечером 25 июня, судья на линии Умберто Панжой потерял сознание в конце первого тайма.
Автор: World Cup Channel — Lee Kormish / YouTube
Канадский голкипер Максим Крепо первым пришел на помощь упавшему лайнсмену. Панжоя быстро доставили в больницу.
Причиной обморока стал тепловой удар, так как температура во время игры достигала 37 градусов.
Сборная Канады одержала победу над Перу со счетом 1:0. В группе А лидирует команда Аргентины, выигравшая два матча и обеспечившая себе место в четвертьфинале.
В Петербурге тоже ожидается жара. В пятницу и субботу возможно до 30 градусов.