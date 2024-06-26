Законодательное собрание делегировало двух депутатов в координационный совет при управлении Министерства юстиции в Петербурге по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такое решение было принято на заседании 26 июня.
Представлять депутатов будут единороссы Всеволод Беликов и Александр Ржаненков. При обсуждении депутат Михаил Амосов заметил, что в полномочиях Минюста нет таких, которыми будет заниматься совет. Представлявший законопроект Беликов сказал, что отвечать на этот вопрос смысла нет: «Мы там разберемся».
По словам Беликова, на совете депутаты будут координировать документы в сфере молодежной политики, заниматься «созданием механизмов правого регулирования».
При управлении Минюста в Петербурге появится совет по укреплению традиционных российских ценностей
Законодательное собрание делегировало двух депутатов в координационный совет при управлении Министерства юстиции в Петербурге по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такое решение было принято на заседании 26 июня.
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