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    А теперь пойдете купаться? На Сестрорецком пляже нашли крупных морских тараканов

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    В Финском заливе живут тараканы. Это Saduria entomon (морской таракан, или ставница) — одно из крупнейших ракообразных Балтийского моря. Его можно встретить и на мелководье, и на глубине до 290 метров. Фотографии с Сестрорецкого пляжа публикует 25 июня телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

    Это хищник, питающийся двустворчатыми моллюсками, бокоплавами, своими же сородичами, а также падалью. Сам он служит пищей для рыб. Самые крупные особи морских тараканов достигают 9 см. Живут они более 3 лет.

    Большие популяции морских тараканов обитают также в Ладожском озере и на дне Северного Ледовитого океана. В Балтику они попали, предположительно, из Баренцева моря 7 тысяч лет назад — в конце последнего ледникового периода.

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