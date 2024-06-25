А теперь пойдете купаться? На Сестрорецком пляже нашли крупных морских тараканов

В Финском заливе живут тараканы. Это Saduria entomon (морской таракан, или ставница) — одно из крупнейших ракообразных Балтийского моря. Его можно встретить и на мелководье, и на глубине до 290 метров. Фотографии с Сестрорецкого пляжа публикует 25 июня телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

Это хищник, питающийся двустворчатыми моллюсками, бокоплавами, своими же сородичами, а также падалью. Сам он служит пищей для рыб. Самые крупные особи морских тараканов достигают 9 см. Живут они более 3 лет.

