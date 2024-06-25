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    Пожар во Фрязино полностью ликвидирован. Что сейчас происходит на месте происшествия

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    В подмосковном Фрязино пять этажей здания могли полностью выгореть при пожаре. Такую картину можно наблюдать на кадрах, которыми 25 июня с «Фонтанкой» поделилась читательница Анна.

    Все верхние этаже, по которым распространился огонь, черного цвета. У большинства окон выбиты стекла. «Там сейчас работают спецслужбы, разбирают завалы», — пояснила Анна.

    В 11:20 25 июня МЧС России сообщило, что пожар во Фрязино полностью ликвидирован.

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    Действительно, специалисты сейчас занимаются поиском тел на месте происшествия. Во время пожара двое выпрыгнули из здания, спасаясь от огня, они получили смертельные травмы. Еще шесть человек оказались заблокированы в горевшем здании. По предварительным данным, всего погибло восемь человек.

    Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Площадь горения составила около 5 000 квадратных метров. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что причиной быстрого распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории НИИ «Платан», однако позже в «Росэлектронике» заявили, что это не так, здание перешло в частную собственность в 1990-е годы. После пожара в здании начались обыски. Помещения сдавались — насчитывается около 50 арендаторов. Этим происшествием занимается Следственный комитет. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в пожаре в подмосковном Фрязино.

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