Пожар во Фрязино полностью ликвидирован. Что сейчас происходит на месте происшествия

В подмосковном Фрязино пять этажей здания могли полностью выгореть при пожаре. Такую картину можно наблюдать на кадрах, которыми 25 июня с «Фонтанкой» поделилась читательница Анна.
Все верхние этаже, по которым распространился огонь, черного цвета. У большинства окон выбиты стекла. «Там сейчас работают спецслужбы, разбирают завалы», — пояснила Анна.
В 11:20 25 июня МЧС России сообщило, что пожар во Фрязино полностью ликвидирован.
Действительно, специалисты сейчас занимаются поиском тел на месте происшествия. Во время пожара двое выпрыгнули из здания, спасаясь от огня, они получили смертельные травмы. Еще шесть человек оказались заблокированы в горевшем здании. По предварительным данным, всего погибло восемь человек.
Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Площадь горения составила около 5 000 квадратных метров. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что причиной быстрого распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории НИИ «Платан», однако позже в «Росэлектронике» заявили, что это не так, здание перешло в частную собственность в 1990-е годы. После пожара в здании начались обыски. Помещения сдавались — насчитывается около 50 арендаторов. Этим происшествием занимается Следственный комитет. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в пожаре в подмосковном Фрязино.