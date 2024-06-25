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    В Шотландии выяснили, что шмели умеют рассуждать логически

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    Исследовательница из Шотландии обнаружила у диких шмелей способность к логическим суждениям в условиях недостатка информации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «N+1» 24 июня.

    В серии экспериментов шмели смогли исключить маловероятные альтернативы и выбрать среди нескольких вариантов тот, который с большей вероятностью принесет награду. Шмелям показывали пару бумажных полосок, одна из которых должна содержать сахарозу, и давали возможность убедиться, что вторая полоска сахарозы не содержит.

    Позже насекомым предлагали выбрать полоску, и в поиске награды насекомые ощупывали вторую полоску из целевой пары, о которой у них уже была информация. Так был сделан вывод, что, когда информации не хватает, шмели могут принимать решения, опираясь на логику. Например, путем исключения альтернатив.

    Так исследовательница адаптировала эксперимент с тремя чашками, который успешно проходят человекообразные обезьяны. В этом эксперименте награда кладется в одну из двух чашек, скрытых от испытуемого перегородкой, третья — стоит перед ним. Затем экспериментатор убирает перегородку и показывает испытуемому пустую чашку. Логика заставит испытуемого искать награду под второй чашкой, которая была скрыта, а не под той, которая стояла перед ним, пока экспериментатор прятал лакомство.

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    Шмели мыслят логически
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