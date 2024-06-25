В Шотландии выяснили, что шмели умеют рассуждать логически

Исследовательница из Шотландии обнаружила у диких шмелей способность к логическим суждениям в условиях недостатка информации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «N+1» 24 июня.



В серии экспериментов шмели смогли исключить маловероятные альтернативы и выбрать среди нескольких вариантов тот, который с большей вероятностью принесет награду. Шмелям показывали пару бумажных полосок, одна из которых должна содержать сахарозу, и давали возможность убедиться, что вторая полоска сахарозы не содержит.

Позже насекомым предлагали выбрать полоску, и в поиске награды насекомые ощупывали вторую полоску из целевой пары, о которой у них уже была информация. Так был сделан вывод, что, когда информации не хватает, шмели могут принимать решения, опираясь на логику. Например, путем исключения альтернатив.