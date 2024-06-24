На развязке КЗС и Кронштадтского шоссе вводят реверсивное движение

О новых ограничениях на кольцевой магистрали вокруг Петербурга сообщает 24 июня дирекция комплекса защитных сооружений города от наводнений. На этот раз схема проезда меняется на транспортной развязке КЗС и Кронштадтского шоссе.
«В связи с продолжением работ по реконструкции <...> развязки, в период с 24 июня по 10 июля <...> по пролетному строению организована временная схема реверсивного движения», — сказано в сообщении дирекции КЗС.
Дирекция приносит водителям извинения за временные неудобства и просит следить за сообщениями на информационных табло.