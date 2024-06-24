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    На развязке КЗС и Кронштадтского шоссе вводят реверсивное движение

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    О новых ограничениях на кольцевой магистрали вокруг Петербурга сообщает 24 июня дирекция комплекса защитных сооружений города от наводнений. На этот раз схема проезда меняется на транспортной развязке КЗС и Кронштадтского шоссе.

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    «В связи с продолжением работ по реконструкции <...> развязки, в период с 24 июня по 10 июля <...> по пролетному строению организована временная схема реверсивного движения», — сказано в сообщении дирекции КЗС.

    Дирекция приносит водителям извинения за временные неудобства и просит следить за сообщениями на информационных табло.

    Фото: официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

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