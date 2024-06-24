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    Лысуха напала на ондатру. Птичьи будни в Петербурге

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    Большинство птиц сейчас заняты воспитанием потомства: малышей надо учить, кормить и оберегать от врагов. О жизни пернатых рассказывает сообщество «Птицы СПб и России». «Фонтанка» собрала трогательные кадры.

    Лысухе пришлось защищать птенцов от крупного грызуна — ондатры. Фотограф поймал момент, когда птица нападает на животное и хватает его за хвост.

    Большие поганки учат детей рыбалке, камышницы — собирательству, а малый дятел из Удельного парка — пользоваться кормушкой.

    Есть отдельные родители, которые пока ещё высиживают яйца.

    А вот какие бывают птенцы.

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