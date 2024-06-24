Лысуха напала на ондатру. Птичьи будни в Петербурге

Большинство птиц сейчас заняты воспитанием потомства: малышей надо учить, кормить и оберегать от врагов. О жизни пернатых рассказывает сообщество «Птицы СПб и России». «Фонтанка» собрала трогательные кадры.
Лысухе пришлось защищать птенцов от крупного грызуна — ондатры. Фотограф поймал момент, когда птица нападает на животное и хватает его за хвост.
Большие поганки учат детей рыбалке, камышницы — собирательству, а малый дятел из Удельного парка — пользоваться кормушкой.
Есть отдельные родители, которые пока ещё высиживают яйца.
А вот какие бывают птенцы.