В Купчино нашли одно из самых ядовитых растений в мире. Им был отравлен Сократ

В одном из дворов Фрунзенского района Петербурга растет одно из самых ядовитых растений в мире — болиголов из семейства зонтичных. Его можно встретить на газонах и в других районах Петербурга. Об этом сообщает 24 июня биолог Дмитрий Кулаков в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Очень ядовиты все части этого растения из-за наличия алкалоидов. При контакте с кожей его сок вызывает дерматит. В Древней Греции его использовали как «официальный» яд для казни осуждённых. Считается, что ядом болиголова были отравлены Фокион и Сократ (а не цикутой, как считалось ранее). Основные симптомы отравления: тошнота, слюнотечение, головокружение, нарушение глотания, речи, побледнение кожи, восходящий паралич, начинающийся с ног, нарастающее удушье и остановка дыхания. Известны случаи отравления болиголовом оголодавшего скота.
Цикута, или вех ядовитый, — родственник болиголова. Это одно из самых ядовитых растений в мире, и оно тоже растёт в Ленинградской области по берегам водоёмов и на болотистых лугах. Самое ядовитое вещество, содержащееся в цикуте, — аморфный цикутоксин. 100–200 граммов корневища достаточно, чтобы убить корову.