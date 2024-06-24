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    В Петербурге пройдут гастроли театра «Современник»

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    26 и 27 июня в Петербурге пройдут гастроли театра «Современник». Московский театр привезет два своих спектакля — «Осеннюю сонату» и «Двое на качелях».

    «Осенняя соната»
    «Осенняя соната»Фото: sovremennik.ru
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    26 июня зрители увидят спектакль по сценарию Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (16+) в постановке Екатерины Половцевой. Творчество Бергмана, великого режиссера мирового кино, часто критиковали за излишнюю угрюмость. В его фильмах часто встречаются или несчастная любовь, или семьи на грани распада, или люди, страдающие от внутренних противоречий. Однако на самом деле Бергман как истинный художник обладает богатым внутренним мироощущением. Экзистенциализм его фильмов — лишь одна сторона его уникальной эстетики. Разгадать свет в его произведениях бывает непросто, но возможно. «Осенняя соната» — это рассказ о семье, где отношения изначально не были пронизаны любовью и заботой. Главные роли играют Марина Неёлова, Алёна Бабенко и Елена Плаксина.

    «Двое на качелях»
    «Двое на качелях»Фото: sovremennik.ru
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    27 июня будут сыграны «Двое на качелях» (16+) в постановке Галины Волчек. «Двое на качелях» вернулись на сцену театра «Современник» совсем недавно — в феврале 2024 года. Это культовая постановка Галины Волчек, которая была ее режиссерским дебютом, состоявшимся в 1962 году. С тех пор спектакль постоянно пользовался огромной популярностью у зрителей. История о Джерри и Гитель, двух одиночках, стремящихся найти свое счастье в огромном и равнодушном мегаполисе, — это прежде всего размышления о любви и одиночестве, о борьбе между состраданием и эгоизмом. В обновленной версии спектакля главные роли исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова.

    Арина Хек

    «Осенняя соната»
    «Осенняя соната»Фото: sovremennik.ru
    «Двое на качелях»
    «Двое на качелях»Фото: sovremennik.ru

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